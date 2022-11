Totti e Noemi, dopo Trigoria presto il debutto all’Olimpico

ROMA - Immaginate il tifoso che ieri è andato a Trigoria ad assistere alla sfida della Roma Under 18 contro il Cesena. Si aspettava di vedere un Totti in campo, Cristian, ma non di trovarsene un altro sugli spalti. Proprio lui, Francesco. Un evento più unico che raro visto che l’ex capitano giallorosso non varcava i cancellini Trigoria da molto tempo. Certo, più di una volta è andato a prendere il figlio dalle partite o dagli allenamenti, ma sempre aspettando fuori dal centro sportivo che per oltre 25 anni ha chiamato casa. Ci ha pensato Noemi a dargli la forza per lasciarsi alle spalle i rancori (per il suo addio, prima da calciatore, poi da dirigente) e a sedere sulle gradinate del campo Agostino Di Bartolomei per tifare Cristian.

Famiglia al completo Sì, c’era anche Noemi. Ormai lei e Francesco hanno ufficializzato la loro storia e dalla passerella ai Globar Soccer Awards di Dubai non si sono più nascosti. O meglio, non hanno più fatto nulla per evitare di essere visti insieme da occhi indiscreti. E Totti è tornato a sorridere, a star bene, lasciandosi alle spalle un anno difficile per la separazione da Ilary. Cappuccio della giacca nera in testa per ripararsi dal freddo, Totti è entrato a Trigoria qualche minuto dopo l’inizio della partita dell’Under 18 contro i pari età del Cesena. Con lui Noemi, ma anche le due figlie, Chanel e Isabel, oltre qualche amico fidato della coppia. Hanno assistito alla partita, hanno fatto il tifo per Cristian che è entrato in campo solamente negli ultimi minuti della gara riuscendo a festeggiare insieme ai compagni la vittoria in rimonta per 3-2.