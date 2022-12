Bufera in Inghilterra contro il c.t. della nazionale di rugby: "E' come Mourinho, ma senza risultati"

Non sempre i rapporti tra José Mourinho e la stampa (inglese e non) sono stati buoni. Ma, soprattutto in Inghilterra, a Mou viene riconosciuto uno status fondamentale: è un vincente. Lo dice la sua storia. E quindi pazienza se non è un tipo simpatico, a volte accomodante, oppure poco importa se ama cercare la polemica ad arte, magari, quando serve per spostare l'attenzione. Per lui parlano i risultati. Ecco perché a Londra e dintorni ha fatto molto rumore l'articolo del The Times che ha paragonato l'allenatore della Roma a Eddie Jones, c.t. della nazionale di rugby. O, per meglio dire, ha paragonato Jones a Mou: "E' come lui, ma senza i risultati". Una sentenza.