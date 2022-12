Progetti, idee, talento e Mourinho: chiamatelo Trigoria Lab

Ogni tanto qualcuno si diletta a monitorare i campionati professionistici in Italia e a vedere tra la Serie A, la B e la C, quale delle Grandi Scuole formative domina per presenza di giovani o meno giovani nelle varie squadre. Questo giochino vede spesso prevalere la Roma. È così anche se sorvoliamo l’attuale campionato di Serie A e ci accorgiamo di quanti “made in Trigoria” ci sono, con carte d’identità differenti: gli ultimi, Ndiaye, Milanese e Afena Gyan alla Cremonese, Persson a Lecce. E poi il milanista Florenzi (suona strano “milanista”, ma così è), D’Alessandro e Caprari a Monza, Politano al Napoli, Verre alla Sampdoria, Marchizza e Frattesi (e già, proprio lui) al Sassuolo, Capradossi e Verde allo Spezia. Sono passati per la Roma anche il portiere del Bologna Skorupski e Perilli, riserva di Montipò a Verona. E così Radonjic e Sanabria del Torino: hanno un fugace trascorso datato nella Primavera giallorossa. Sono tanti. Non può essere, non è un caso.