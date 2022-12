Tutta la Roma al McDonald's dopo la partita: il video fa impazzire i tifosi

ROMA - Momento nostalgia per Radja Nainggolan. Il centrocampista attualmente svincolato ha postato sui social un video di quando vestiva la maglia della Roma. Di campo? No, al McDonald's. La scena è curiosa e il video è già diventato virale: il belga, De Rossi, Strootman, Ruediger, Juan Jesus e Szczesny dopo la partita si sono ritrovati nel noto fast food per cenare. Una scena incredibile, così come per i tifosi che se si erano trovati nel locale. Nainggolan non ha dimenticato quei momenti in giallorosso e ne ha riproposto uno sui suoi social.