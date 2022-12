Roma, El Shaarawy deve convincere Mourinho

Qualche altro giorno di vacanza, poi di nuovo a Trigoria. E dove poteva trascorrere il tempo libero El Shaarawy se non nella sua Dubai. L’attaccante ama il sole e il mare degli Emirati Arabi, da anni si sposta nella famosa città per riposarsi, divertirsi ma anche lavorare sodo. Perché il Faraone in ogni sua fuga a Dubai ha sempre continuato ad allenarsi in una delle migliori palestre del posto (dove tra l’altro ha lavorato anche Wijnaldum durante le sue vacanze) per non perdere il tono muscolare ma continuare a rimanere in forma. Stephan tra qualche giorno rientrerà nella capitale per cominciare a fare sul serio, riprendere la migliore condizione e sfruttare ogni sua opportunità per guadagnarsi un futuro nella Roma. L a squadra che ama, nella città che da anni chiama casa, anche prima di lasciarla per volare in Cina. Voleva tornare già dopo qualche mese, e alla fine il matrimonio è stato fatto una seconda volta nel gennaio del 2021, per la felicità del ragazzo e dei tifosi. Certo, i romanisti si aspettavano qualcosa di più da lui in queste stagioni: 10 gol e 4 assist in 64 presenze, sei punti portati alla squadra tra campionato e coppe da quando è tornato. Qualche infortunio fisico di troppo e di certo un modulo che non lo ha avvantaggiato.