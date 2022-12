Da Mourinho mi aspetto un'idea special

L ’ho già scritto e lo ripeto: i Mondiali ci hanno distratto, ci fanno tifare per il Giappone o per la Corea (si fa per dire) e ci fanno dimenticare il campionato italiano. Cosa ne è delle nostre squadre? Si stanno allenando? Guardano anche loro le partite del Mondiale? Ci ha divertito, comunque, vedere tutte le città che ospitano cittadini del Marocco, festeggiare quando la Nazionale marocchina ha mandato via dai Mondiali la Spagna. A proposito delle squadre italiane e della Roma: cosa sta pensando Mourinho? Perché nessuno ci fa sapere niente? Mourinho ha detto che aspetta e spera nella rinascita. Ci mancherebbe altro: tutti speriamo nella rinascita, solo gli acerrimi nemici si augurano la disfatta. A proposito Mourinho: e Zaniolo? Mourinho è anche chiamato “special”, quindi mi auguro da lui un’idea “special”. A proposito di Zaniolo, leggo che il destino sarebbe incerto. Stiamo a vedere quello che succede, ma a me, personalmente, Zaniolo non dispiace, anzi mi piace. Leggo che molti giocatori, in questa pausa di campionato, sono in vacanza a Dubai o in Thailandia. Per carità, bellissimi posti e di moda, ma possibile che nessuno vada in vacanza a Ostia o a Forte dei Marmi, in Toscana? Mi torna alla mente un film con Sordi e Monica Vitti dove si cantava “Ma ‘ndo vai?”. Potremmo dire “Ma ‘ndubai?”.