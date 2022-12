Wijnaldum vicino al recupero: ecco il primo allenamento con i tiri in porta

ROMA - Gini Wijnaldum è sempre più vicino al rientro. Da Dubai il centrocampista olandese sta ultimando la riabilitazione per la frattura della tibia subita ad agosto, e oggi sono arrivati ulteriori passi avanti nel recupero. Wijnaldum infatti si è allenato per la prima volta in campo tra corsa, scatti e cambi di direzione. Ma non solo: Gini ha utilizzato anche il pallone calciando in porta, correndo con la sfera e facendo esercizi per migliorare la coordinazione e rinforzare la gamba infortunata. Insomma, il recupero procede perfettamente dopo qualche settimana di troppo dovuta alla volontà di procedere dopo il ko con la terapia conservativa anziché sottoporsi all'intervento.