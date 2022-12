Mourinho sbarca a Roma: “Karsdorp? Voi mi conoscete”

ROMA - José Mourinho sbarca a Roma , pronto a cominciare la preparazione della seconda parte di stagione. Il tecnico portoghese questa sera alle 22:05 è atterrato all'aeroporto di Fiumicino con un volo proveniente da Londra dove ha trascorso gran parte delle vacanze insieme alla famiglia. Il tecnico non ha risposto alle domande dei giornalisti presenti, e sulla presenza o meno di Karsdorp in campo domani ha detto: "Voi mi conoscete, non parlo".

Mourinho è sbarcato a Fiumicino: domani allenamento con la Roma

Qualche ora di riposo prima di tornare al Fulvio Bernardini e aspettare l'arrivo dei giocatori per poter cominciare l'allenamento alle 11. In questi primi giorni lo staff del tecnico si concentrerà soprattutto sulla condizione atletica dei giocatori per poi lavorare sulla parte tattica soprattutto nel ritiro in Portogallo previsto dal 15 al 33 dicembre. Domani Mourinho incontrerà nuovamente e dopo un mese Rick Karsdorp, il "traditore" (così lo aveva definito dopo la trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo) per il suo scarso impegno e l'atteggiamento scorretti verso i suoi compagni di squadra.