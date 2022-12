Karsdorp è arrivato a Trigoria: adesso il confronto con la Roma

Atteso un confronto

Ha atteso qualche minuto a bordo del veicolo, poi un membro dello staff di Trigoria lo ha accompagnato all’interno degli uffici della Roma. Avrá un confronto con la dirigenza per discutere della situazione: riceverà una pesante multa per non aver risposto alla precedente convocazione e non essere partito per la tournée in Giappone. Alle 11 l’allenamento della Roma, Mourinho è nel centro sportivo ma è ancora in dubbio un incontro tra le parti. Tutto dipenderà dalla volontà di Karsdorp di allenarsi o meno questa mattina.