La moglie di Del Piero colpita in pieno da Totti: "A Francè, che bomba hai tirato..."

Che emozione rivedere in campo Totti e Del Piero insieme: la mente torna subito ai Mondiali del 2006, anche perché in Qatar siamo in pieno clima mondiali. In attesa della finalissima tra Argentina e Francia sono scese in campo tante stelle del passato per la Fifa Legends Cup. Totti come al solito ha sfoggiato ancora la sua classe, e si è reso anche protagonista di un simpatico siparietto.