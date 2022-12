Roma, è ufficiale l'ultima amichevole del 2022: data e avversario

ROMA - Il ritiro della Roma in Portogallo si è concluso con una bella vittoria per 3-0 sul Waalwijk, ultima amichevole portoghese. La squadra è tornata in Italia ma prima dell'inizio del campionato e della fine dell'anno i giallorossi saranno impegnati in un altro match amichevole: è ufficiale la sfida contro la Viterbese fissata per il 30 dicembre alle 11:30 presso il Centro Sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria. È stato lo stesso club di Serie C a darne l'annuncio su Instagram: "In data 30.12.2022 i nostri leoni affronteranno in un'amichevole a porte chiuse la Prima Squadra della Roma. Un match di spessore che vede i gialloblu impegnati nell'ultimo match del 2022. Appuntamento a Trigoria per le ore 11.30 am". Sarà l'occasione per Mourinho per testare ancora la squadra prima della ripresa il 4 gennaio contro il Bologna.