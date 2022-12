Abraham papà, arriva l'annuncio sui social. La foto su Instagram fa felici tutti i tifosi della Roma

"Buon Natale da tutti e tre". Con questo messaggio, accompagnato da una foto sui propri social, Tammy Abraham ha annunciato nei giorni di festa che presto sarà papà. "Il regalo più grande", ha invece scritto la compagna Leah Monroe sempre su Instagram. Insomma, il 2023 per l'attaccante giallorosso non sarà solo l'anno in cui riscattarsi dopo una prima parte di stagione sotto tono dal punto di vista sportivo, ma anche l'anno in cui diventerà padre. Dopo i festeggiamenti di ieri, però, da oggi pomeriggio Abraham, insieme ai suoi compagni di squadra, tornerà a Trigoria per la ripresa degli allenamenti prevista per le 15 di questo pomeriggio.