Spalletti e Mourinho sfidano Ancelotti

Ogni tanto viene qualcuno a ricordarci che il mondo non gira sempre al contrario. Abbiamo appena finito, noi come calcio italiano, di sentirci marginali, privati del Mondiale , bambini poveri con il naso incollato alla vetrina scintillante, ed ecco l’International Federation of Football History and Statistics, Iffhs per gli amici, che riempie le sue liste annuali di Serie A e anche di italianità pura.

La più recente a essere affissa sul sito dell’istituto è quella che mette insieme i quindici migliori tecnici di club del 2022. Prima di tutto hanno piazzato in cima il nome indiscutibile e irrinunciabile, quello che nessuna furia iconoclasta si azzarderebbe a sfiorare: Carlo Ancelotti, diventato in meno di due mesi il primo allenatore a vincere il titolo nei cinque maggiori campionati d’Europa e il primo a conquistare quattro Champions League. A meno che un diavolo particolarmente astuto non mescoli le carte in qualche modo imprevedibile, sarà lui a essere annunciato all’inizio di gennaio come vincitore e successore del campione uscente Thomas Tuchel.

Gli altri candidati seguono in ordine sparso: Klopp che alla guida del Liverpool ha stretto la mano ad Ancelotti in finale, Guardiola che dirigendo il Manchester City gliel’ha stretta, con qualche umana rabbia, in semifinale, Scolari che a 74 anni ha appena lasciato la panchina dell’Athletico Paranaense per diventarne direttore tecnico, Albert Riera che ha preso la cittadinanza neozelandese ed è andato a vincere il principale torneo continentale con l’Auckland City, Brian Schmetzer che ha fatto lo stesso in America con i Seattle Sounders.

Eccetera eccetera. Prima degli eccetera per quanto ci riguarda vengono José Mourinho della Roma e Luciano Spalletti del Napoli, inseriti rispettivamente al settimo e ottavo posto della lista dietro Emery, Nagelsmann e Glasner, oltre ai tre menzionati prima.

La Federazione Internazionale per la Storia e le Statistiche del Calcio è un organismo fondato nel 1984 a Lipsia e ha ora sede a Losanna, in Svizzera. Stila classifiche, certifica record, distribuisce riconoscimenti con l’approvazione della Fifa, la federazione mondiale, senza peraltro farne parte. È abbastanza autorevole da costituire fonte per chi racconta il calcio e assegna ogni anno premi mondiali di rendimento divisi per ruoli in campo, categorie di età e specializzazioni tecniche. Occupandosi da un decennio anche del calcio femminile. Tracciata la lista dei candidati per i vari premi, si passa alla votazione di una giuria internazionale di esperti. Un po’ come avviene per il Pallone d’Oro, pure se questo è forse più votato alla cronaca mentre l’Iffhs si sente sorretto da un afflato di analisi storica.

Quindi Mourinho e Spalletti ci stanno benissimo, non parliamo di Ancelotti. Il portoghese ha già vinto quattro volte (2004, 2005, 2010, 2012), il che fa record. E Carlo due, come Marcello Lippi che fu il primo a essere scelto, nel 1996. È stato più che sufficiente per José fare qualcosa di Special, cioè condurre la Roma al primo trofeo europeo della sua vicenda agonistica. O al secondo, se insieme con la Conference League del 25 maggio scorso si considera la Coppa delle Fiere. Il successo lo ha reso per di più il primo allenatore a mettere le crocette su tutte e tre le coppe attualmente in uso.

A Spalletti è bastato, se vogliamo, ancora meno. Un’epifania di pochi mesi, il tempo di colpire al cuore la Serie A e l’Europa prima che tutto si arrestasse alle rive del Mondiale. La fuga impostata in campionato con un Napoli ricostruito dalle fondamenta in estate. E soprattutto, bisogna suppore, il fragoroso spettacolo nel girone di Champions League, i venti gol segnati, lo sbriciolamento sistematico dell’Ajax, l’abbattimento a colpi d’ascia del Liverpool di Klopp, per nulla cancellato dalla sconfitta di Anfield nell’ultima giornata, quando la qualificazione era sigillata. Può essere che il meglio debba ancora venire. Intanto i professori dell’Iffhs ritengono di avere strabuzzato gli occhi abbastanza.