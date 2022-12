La Roma batte 3-1 la Viterbese, segnano Pellegrini. Zaniolo e Abraham. Minuto di silenzio per Pelè

La Roma è scesa in campo alle 11.30 per l'ultima amichevole prima della ripresa del campionato. A Trigoria è di scena la Viterbese (Lega Pro) e la partita è chiusa a stampa e tifosi. I 90' si sono conclusi con il risultato di 3-1 per la Roma con i gol di Zaniolo, Pellegrini e Abraham . Mourinho ha optato di nuovo per la difesa a 3 e ha lasciato fuori dai titolari Abraham . Out Dybala (ma era previsto), a centrocampo ha iniziato Tahirovic , alla prima dopo l'infortunio muscolare che lo ha fermato dopo il Giappone. Prima della partita disposto un minuto di silenzio per Pelè.

La formazione della Roma contro la Viterbese (3-4-2-1)

Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Tahirovic, Cristante, Zalewski; Pellegrini, El Shaarawy; Zaniolo.

Il risultato di Roma - Viterbese al 45'

Al termine del primo tempo la Roma è in vantaggio 2-0 contro la Viterbese: in gol Pellegrini e Zaniolo.

Roma-Viterbese, 3-1 il risultato finale

Al 90' il risultato finale dice 3-1 per la Roma: a segno anche Abraham, per la Viterbese in gol Volpicelli. Da segnalare, per la Roma, l'esordio in amichevole del polacco Majchrzaz, entrato al posto di Zaniolo, e il quarto d'ora finale in cui è stato impiegato Karsdorp. Sempre nel finale Svilar ha parato un rigore e Matic ha indossato la fascia di capitano. Per i giocatori impiegati di meno Mou ha organizzato un test da 45' contro la Primavera di Guidi: in questo momento c'è bisogno che tutti raggiungano la forma ideale.