James Pallotta e il messaggio commovente per l'amico romano morto: ecco cosa è successo

James Pallotta, ormai, non mette piede a Roma da tempo. Ma alcune persone gli sono rimaste nel cuore e tra queste c'è Angelo Onofri, grande romanista e proprietario del ristorante "I Spaghettari". Venuto a conoscenza della scomparsa di Angelo, Pallotta ha voluto dedicargli un messaggio pieno d'affetto su Twitter: "Ho il cuore spezzato nel sapere che il mio caro amico Angelo Onofri è morto. Alcuni dei miei ricordi più belli a Roma sono stati fuori dal suo ristorante, seduti a parlare del suo amore per la Roma e della passione per le Harley-Davidson. Invio le miei preghiere a Francesca, Roberto, Anna e a tutta la famiglia".