Roma-Bologna, in Curva un tifoso speciale: ecco chi è

Può girare il mondo, riempire stadi e palazzetti, ma il cuore di Damiano David, frontman dei Maneskin, è sempre in Curva Sud. Il leader della band romana oggi pomeriggio era all'Olimpico per Roma - Bologna ma non in tribuna autorità, come i colleghi Ultimo e Cesare Cremonini, ma in Curva Sud. Felpa e cappellino, era in incognito, ma alla fine molti lo hanno riconosciuto e lui, come sempre, è stato disponibile per foto e autografi.