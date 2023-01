Roma, il nuovo coro che esalta i tifosi: ecco il testo

ROMA - L'anno nuovo ha portato un anche un coro nuovo tra i tifosi della Roma. Lanciato in Curva Sud in occasione della gara vinta in Coppa Italia contro il Genoa mercoledì scorso dai Fedayn, storico gruppo ultras giallorosso nato nel 1972, il canto si è rapidamente diffuso in tutto lo Stadio Olimpico. Ripetuto anche ieri, nel match vinto sulla Fiorentina in campionato, è già diventato popolarissimo tra i romanisti. Questo è il testo del coro, che sta portando fortuna alla squadra di Mourinho: "Tu lo sai la domenica ovunque giocherai ti seguirò, giallorossa è unica, questa maglia è magica per me".