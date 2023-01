Caro Zaniolo, dia retta a Mancini e si metta al servizio della Roma

Roberto Mancini è il commissario tecnico della Nazionale che convocò Zaniolo quando ancora il giocatore non aveva collezionato un minuto in una gara ufficiale con la maglia della Roma. Era il 1° settembre 2018, Nicolò, passato dall'Inter alla Roma il 26 giugno dello stesso anno, aveva da poco compiuto 19 anni. L'occasione fu offerta dalla preparazione del doppio impegno con la Polonia e il Portogallo per la Nations League: dopo Costantino, Maccarone e Verratti, Zaniolo risultò il quarto giocatore chiamato a Coverciano senza avere prima giocato in Serie A. Ha debuttato in Nazionale il 23 marzo 2019, a Udine, sostituendo Verratti nel finale di Italia- Finlandia (2-0). A tutt'oggi, Zaniolo conta 11 presenze e 2 gol. L'excursus s'impone alla luce delle parole che Mancini ha pronunciato a proposito della frattura fra l'attaccante e la Roma che tiene banco in questi giorni precedenti la chiusura del mercato invernale.