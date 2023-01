Roma, Mourinho torna a parlare in conferenza stampa: data e orario

ROMA - José Mourinho tornerà a parlare in conferenza stampa. Decisione a sorpresa da parte dello Special One, che non risponde alle domande dei giornalisti alla vigilia delle partite dall'8 novembre, alla vigilia di Roma-Sassuolo. Il tecnico giallorosso, che ha da poco compiuto 60 anni, avrà tante domande a cui rispondere: dal mercato con la complicata situazione Zaniolo alla sfida contro la capolista, il Napoli di Spalletti.