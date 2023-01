Zaniolo ci ripensa e dice sì al Bournemouth, ma gli inglesi bloccano tutto: ecco il clamoroso retroscena!

L'affare tra Nicolò Zaniolo e il Bournemouth si poteva riaprire, clamorosamente, nelle ultime ore ma a dire di no, stavolta, è stato il club inglese. Il motivo? Da una parte i soldi, visto che il Bournemouth ha investito circa 30 milioni, tutto compreso, per Traoré. Dall'altra il carattere di Zaniolo: la società di Premier non ha gradito - eufemismo - l'atteggiamento del ragazzo negli ultimi giorni, compreso il rifiuto di incontrare il ds arrivato apposta a Roma per convincerlo. Per questo, nonostante i tentativi di mediare, il no è stato netto.