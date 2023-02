Caso Zaniolo, nuovo capitolo: la decisione del giocatore sugli allenamenti

ROMA - Continua a far discutere il caso Zaniolo , con il giocatore che ha vissuto un vero e proprio inferno nelle ultime ore: dalla soluzione sul mercato mai arrivata alla linea dura della società e le gravissime minacce da parte dei tifosi. Il numero 22 si prepara ad affrontare un periodo durissimo : dovranno passare cinque mesi, fuori squadra e vivendo nel caos che si è generato negli ultimi giorni. Intanto Zaniolo è rientrato a Roma (il luogo dove rimarrà almeno fino a giugno), dopo aver preso un aereo da Pisa per Fiumicino. Non solo: il giocatore ha preso un'importante decisione sugli allenamenti .

Zaniolo, la decisione sugli allenamenti

Dopo essere stato escluso dal progetto giallorosso, Zaniolo non si è presentato a Trigoria autorizzato dal club. Poi la partenza in auto con il padre, direzione La Spezia. Ora che è tornato nella Capitale ha preso un'importante decisione: da domani tornerà ad allenarsi con la Roma.

Caso Zaniolo, cosa succede ora (e questa estate)

Zaniolo, il futuro

Nelle ultime ore di mercato Tiago Pinto ha avuto un contatto con i dirigenti del Leeds, ma il club inglese non ha accettato la richiesta di prestito con obbligo di riscatto. Poi un tentativo a vuoto del Lipsia seguito da Southampton ed Everton, che si sono fatti avanti ma solo per un prestito secco. Per ora resta solo il Milan sullo sfondo, ma solo per giugno: Zaniolo dovrà passare ancora cinque mesi con la Roma, in questa complicata situazione.