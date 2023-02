Mancini contro Felix, il console italiano del Ghana contro il difensore: "Mi indigna, sporca la maglia"

Duello tra ex compagni

"Amo questi colori da sempre, mi indigna il comportamento di Mancini" esordisce il console italiano del Ghana in un tweet accompagnato da due foto: nella prima si vede il difensore colpire Felix durante il match contro i grigiorossi, un'altra in cui Mancini dà un buffetto al suo ex compagno in campo a Tirana durante i festeggiamenti per il trionfo in Conference League. Un episodio che fece discutere e Mancini 'chiuse' poi il caso postando su Instagram una foto insieme all'attaccante ghanese ("Il mio fratellino"), con cui è tornato però a duellare senza esclusione di colpi in Coppa Italia.