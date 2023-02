Roma, la bella immagine dei tifosi compatti

Le premesse non mancavano e anche i calciatori in campo: ma la gioia di scrivere della vittoria della Roma, che non accederà alle semifinali di Coppa Italia, va evidentemente rimandata ad altra occasione. Che peccato, mi era sembrato che tutte le carte fossero in regola ma mi sbagliavo: a dimostrazione che le partite giocate in casa non hanno una maggiore probabilità di essere vinte. Certo, il sostegno della tifoseria può aiutare ma, come ha dichiarato lo stesso Mourinho alla vigilia di Roma-Cremonese, non si deve pensare che giocando in casa si abbia già la vittoria in tasca.