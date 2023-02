Lecce-Roma 1-1 diretta: ora LIVE la partita di oggi

La Roma riparte da Lecce per proseguire la striscia di risultati positivi in questo 2023 e continuare a mantenere il terzo posto in classifica. La squadra di Mourinho se la vedrà contro i giallorossi di Marco Baroni con la formazione titolare per evitare passi falsi.

18:50

48’ - Termina il primo tempo

Fischio di Aureliano, termina il primo tempo tra Lecce e Roma. Al via del Mare è pareggio per 1-1 con l’autogol di Ibanez e il rigore realizzato da Dybala.

18:49

47' - Ancora Falcone su Abraham

Grande ingresso in area di rigore di Abraham che si smarca da due giocatori e poi prova il piazzato a giro. Falcone reattivo riesce a deviare lateralmente.

18:44

43' - Occasione Abraham

Roma a un passo dal sorpasso. Gran palla di Dybala in area a Abraham che lascia partire il destro: pallone ben respinto però da Falcone che per la seconda volta blinda la porta con una prodezza.

18:39

37' - Colombo dal limite, para Rui Patricio

Ci prova il Lecce con Colombo che dal limite dell'area di rigore lascia partire il suo sinistro, centrale e ben bloccato da Rui Patricio.

18:36

34' - Giallo a Ibanez, poi Mou si infuria

Ammonizione per Ibanez per aver spinto l'avversario nella metà campo del Lecce. Un minuto dopo la ripartenza di Pellegrini, atterrato. Mourinho si infuria con Aureliano per non aver dato l'ammonizione anche al giocatore del Lecce.

18:32

31' - Pressing Roma

La Roma cerca spazi, il Lecce chiuso nella propria metà campo cerca le ripartenze. Possesso palla della squadra di Mourinho, ma non arriva il tiro in porta anche per alcune imprecisioni nella fase di impostazione, piuttosto lenta.

18:18

17' - Pareggio della Roma

La Roma trova il gol e il pareggio. Rigore perfetto di Paulo Dybala che spiazza Falcone e segna il pari.

18:17

16' - Rigore per la Roma

Calcio di rigore per la Roma. Cross al centro dell'area del Lecce, Strefezza anticipa Smalling ma con il braccio. Aureliano fischia e il var conferma.

18:16

15' - Miracolo di Falcone su El Shaarawy

La Roma a un passo dal pareggio. Ottimo assist di Abraham in area per El Shaarawy che a tu per tu con Falcone calcia proprio sul portiere che riesce a deviare con una buona reazione.

18:11

10' - Mancini alto di testa

La Roma cerca subito di reagire. Calcio di punizione dalla trequarti di Pellegrini, Mancini in area stacca di testa ma il pallone termina molto alto.

18:08

7' - Segna il Lecce, autogol di Ibanez

Vantaggio del Lecce. Calcio d'angolo dei padroni di casa, colpo di testa di Baschirotto, lasciato colpevolmente libero dalla difesa della Roma. Il pallone dopo la deviazione del giocatore salentino finisce su Ibanez che spiazza Rui Patricio e termina in porta. Vantaggio Lecce con autogol di Ibanez.

18:06

5' - Baschirotto col braccio, protesta la Roma

Sulla fascia destra Baschirotto viene pressato da Abraham, scivola e si aggiusta il pallone col braccio. La Roma chiede il fallo, per Aureliano è semplice rimessa laterale.

18:04

2' - Tre calci d'angolo nel primo minuto

Roma subito all'arrembaggio della porta del Lecce: tre calci d'angolo consecutivi nel primo minuto, senza però riuscire a trovare la conclusione.

18:02

1' - Comincia la partita

Via al match tra Lecce e Roma dopo il minuto di silenzio per le vittime del terremoto in Turchia e Siria. Primo pallone battuto dalla Roma, oggi con la divisa bianca.

17:47

Tiago Pinto: "Mercato fermo, ma niente scuse"

Le parole del general manager Tiago Pinto a Dazn. LEGGI TUTTO

Mourinho ha detto che a dicembre poteva andare via. C’è stata questa possibilità?

“Mi dicono che non parlo mai, ne ho parlato mercoledì a lungo in conferenza stampa. Avevo tanto piacere di parlare del Lecce, di Corvino che per me è un esempio, forse il miglior direttore sportivo d’Italia e mi fate le stesse domande. Non parlo benissimo italiano, ma ve l’ho fatto capire mercoledì”.

17:42

Gallo: "Ci siamo preparati bene per la Roma"

Le parole di Antonino Gallo a Dazn: “Affrontiamo una grande squadra, ci siamo preparati bene, Baroni ci ha detto di vincere più duelli e contrasti possibili. Dobbiamo fare bene e continuare così”.

17:40

El Shaarawy: "Obiettivo Champions"

Le parole di Stephan El Shaarawy a Dazn prima della partita: “La classifica è corta, però il nostro obiettivo è arrivare in Champions. Vincendo ed essere sopra alle altre ti dà spinta in più per vincere ancora, il nostro obiettivo è la qualificazione e abbiamo tutte le carte in regola per farlo”.

17:30

Mourinho firma autografi ai tifosi

Selfie e tanti autografi per Mourinho al Via del Mare. Pochi prima dell'inizio del match il tecnico della Roma si è concesso ai tifosi giallorossi (sia romanisti sia leccesi) per foto e autografi.

17:20

Wijnaldum: "Sono tornato"

Al settimo cielo Gini Wijnaldum per la sua prima vera panchina da quando è tornato dall'infortunio. L'olandese ha postato una foto dallo spogliatoio del Via del Mare con la sua maglia bianca da trasferta: "Sono tornato", ha scritto sulla storia Instagram.

16:55

Lecce e Roma, gli opposti su palla inattiva

Da una parte la Roma è la squadra che ha segnato più reti in percentuale da palla inattiva nel campionato in corso (43% - 12/28), dall'altra il Lecce ha incassato il 42% delle sue reti da palla ferma, in percentuale più di qualsiasi altra formazione.

16:45

Lecce, la formazione ufficiale

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Di Francesco.

Allenatore: Baroni

A disposizione: Bleve, Brancolini,Cassandro,Lemmens, Pezzella ,Ceccaroni, Romagnoli, Tuia, Askildsen, Helgason, Banda, Ceesay Oudin, Voelkerling.

16:40

Roma, la formazione ufficiale

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Pellegrini; Dybala, Abraham.

Allenatore: Mourinho

A disposizione: Svilar, Boer, Oliveras, Llorente, Kumbulla, Celik, Bove, Tahirovic, Camara, Wijnaldum, Volpato, Belotti.

16:35

Dybala sempre a segno col Lecce

Il Lecce è la squadra contro cui Paulo Dybala ha giocato più partite di Serie A trovando sempre la rete (tre gol in tre sfide): tra le squadre affrontate più di una volta nella competizione, i pugliesi sono infatti quella contro cui l'argentino vanta la miglior media minuti/gol (una rete in media ogni 72 minuti giocati).

16:30

Lecce-Roma, le probabili formazioni

Arbitro: Aureliano

Assistenti: Vecchi-Perrotti.

IV Uomo: Sacchi.

Var: Guida.

Avar: Prontera.

16:15

Mou sempre vincente con il Lecce

José Mourinho ha affrontato tre volte il Lecce in Serie A, riuscendo sempre a portare a casa i tre punti - sono solamente due le formazioni che il tecnico portoghese ha affrontato quattro volte, trovando sempre la vittoria: l'Empoli e il Siena.

16:00

Roma, trend positivo col Lecce

La Roma ha perso solamente due delle 33 partite di Serie A disputate contro il Lecce (23V, 8N): 2-3 il 20 aprile 1986 e 2-4 il 7 aprile 2012 - contro nessuna squadra affrontata almeno 10 volte nella competizione i pugliesi hanno una percentuale di successi più bassa che contro la Roma (6%).

Stadio Via del Mare - Lecce