Zaniolo al Galatasaray, le commoventi parole della mamma Francesca su Instagram

La Roma è ormai il passato, Nicolò Zaniolo è concentrato solo sul presente al Galatasaray e per questo sua madre, Francesca Costa , è volata in Turchia con il resto della famiglia. Oggi ha pubblicato una foto su Instagram con il figlio e il marito, Igor, e poi ha scritto un commovente messaggio per il giocatore.

Zaniolo, le commoventi parole della mamma

"Per noi che crediamo da sempre in te - sono state le sue parole - per tutti quelli che credono in te e per tutti quelli che crederanno in te. Sei una forza della natura, da qui riparti e riaccendi il tuo sorriso". Francesca Costa non si trasferirà fissa a Istanbul ma si dividerà con La Spezia, visto che Benedetta, la sorella minore di Zaniolo, va ancora a scuola, mentre papà Igor sarà sempre con il figlio.