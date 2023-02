Roma, in diretta la conferenza stampa di Mourinho e Dybala

La Roma è pronta a vivere la gara d'andata della sfida dei playoff di Europa League . La squadra di José Mourinho è sbarcata a Salisburgo dove domani sera alle 18.45 affronterà il club austriaco cercando una vittoria che possa ben indirizzare la doppia sfida e approdare poi agli ottavi di finale della competizione. Questo pomeriggio alle 18:45 José Mourinho e Paulo Dybala interverranno in conferenza stampa per presentare la partita. Di seguito le due conferenze live del tecnico e dell'attaccante della Roma.

19:13

Dybala e il trofeo europeo

"Vincere in ambito internazionale è molto bello. Non l'ho mai fatto a livello di club e mi manca: vincere aiuta a vincere e spero di continuare su questa strada. Ho vinto tanti trofei nella mia carriera, spero di poterne vincere uno a livello europeo"

19:10

Dybala sul futuro

"La clausola è una questione tra i miei procuratori e il club. A fine anno non so cosa succederà. Io vorrei continuare a essere allenato da lui, è uno dei migliori e voglio vincere con lui. Penso solo alla partita di domani e a fare bene. L'anno è lungo e io voglio vincere con la Roma e portarla in Champions".

19:07

Dybala sull'Europa League

"La vittoria del Mondiale è una delle cose più belle per un calciatore. Ma questa è una competizione che voglio vincere, e dare il mio meglio per poter portare la Roma a vincere questo trofeo. Sapipamo che ci sono squadre più forti e più favorite per quello che rappresentano nel calcio, ma non si sa mai cosa può accadere. Ci sono i sorteggi che possono aiutare. Noi dobbiamo pensare a far bene, e non pensare al futuro se non battiamo il Salisburgo".

19:06

Dybala sul Mondiale

"Sappiamo quanto è rischioso perdere un'opportunità del genere. A qualcuno è successo di perderlo per infortunio. Cerco di curarmi sempre al massimo, lo facevo prima del Mondiale ma anche adesso. Ho tante persone che fuori dal campo mi aiutano in tutti gli aspetti. Cerco sempre di stare al 100%. Ho avuto brutte esperienze, ma succede a tanti".

19:05

Dybala sul Salisburgo

Comincia la conferenza di Dybala: "È una squadra che gioca la Champions, quindi vale tanto. Non è semplice affrontarla, come ha detto il mister. Saremo pronti per domani, una battaglia".

19:00

Mourinho sul futuro

Le parole di José Mourinho ai microfoni di Sky.

I tifosi aspettano di sapere il suo futuro, che tipo di discorso potrà venire fra lei e la società a fine stagione?

"Tu stai già partendo dal principio che la proprietà mi troverà solo alla fine della stagione. Siamo a metà febbraio"

Che potrebbe succedere?

"Secondo te la proprietà vuole parlare con me a giugno, perché finisce a giugno il campionato? Sinceramente mi sembra un po' tardi"

E quindi che cosa si aspetta, una bella chiacchierata in primavera?

"Io non mi aspetto nulla, loro sanno cosa possono aspettarsi da me. Questo lo sanno"

Perché tutti si sono spaventati quando a dicembre poteva fare una scelta e non l'ha fatta. I tifosi della Roma hanno tremato

"No, è una situazione conosciuta. Avevo la possibilità di andare ma ho deciso di no e la storia è finita lì"

18:59

Mourinho e Karsdorp

"È la sua prima convocazione perché non stava bene prima fisicamente. Per la situazione personale è da dicembre che non esiste più un problema. Il problema era a Reggio Emilia, per il suo atteggiamento e un mio aggettivo troppo pesante. Abbiamo sempre avuto un rapporto positivo al di là di quel giorno. Sono contento di riaverlo anche perché non ho tante opzioni. Con lui significa che Zalewski non deve giocare a destra, quindi che El Shaarawy può essere una soluzione in attacco e non più come quinto. Il fatto che voglia giocare nella Roma e aiutare la squadra è importantissimo. La squadra vuole bene a Rick e sono contento che sia tornato".

18:57

Mourinho su Abraham e Wijnaldum

"Domani non giocherà titolare Wijnaldum, vediamo partita dopo partita e allenamento dopo allenamento. Vedremo se potrà giocare qualche minuto domani. Si sta allenando benissimo, e i dati sono positivi, però il ritmo della partita è diverso e si prende in campo. Ogni partita nostra però si gioca fino all'ultimo minuto, quindi vedremo il suo utilizzo in base ai risultati. Abraham? Lui gioca".

18:55

Mourinho e la formazione

"C'è la possibilità di vedere la stessa formazione per la terza volta consecutiva. Al massimo posso fare uno o due cambi, non si più".

18:51

Mourinho e l'obiettivo Europa League

"Ci sono squadre fatte per vincere la Champions e che poi giocano l'Europa League. E quindi possono vincere questo torneo, come il Barcellona, il Manchester United, l'Arsenal e la Juventus. Su di loro c'è il peso del dover vincere, come noi l'anno scorso avevamo il peso di vincere la Conference League. Il Salisburgo non era fatto per vincere la Champions, non è tra quelle squadre che devono vincere il torneo. Il nostro obiettivo è vincere domani, e non vado più lontano di questo. È difficile, ma è il nostro obiettivo".

18:48

Mourinho sul doppio impegno

"La prossima partita è sempre la più importante, non penso al Verona"

18:46

Mourinho sul Salisburgo

"Da un punto di vista dell'atteggiamento e della filosofia non ci sono squadre di Serie A con un profilo simile al Salisburgo. Abbiamo analizzato la squadra, ma il piano di gioco è sempre un punto interrogativo. Sappiamo come hanno lavorato prima di questa gara. Abbiamo analizzato il campionato austriaco e le partite di Chapions. Il loro non è stato un girone semplice. La forza di questa squadra è la qualità dei suoi giocatori giovani e bravi. Qualche volta l'età non è sinonimo di poca esperienza, perché al Salisburgo ci sono giocatori di vent'anni che hanno già giocato tante partite in Champions League".

18:45

Mourinho su Salisburgo

Comincia la conferenza stampa di Mourinho: "La prima volta che ho giocato contro il Salisburgo ho perso, non è un bel ricordo. La seconda volta che sono stato qui ho ricevuto un bel premio, in una città che è troppo bella".

18:20

Roma, ecco lo stadio del Salisburgo

Le immagini dello stadio del Salisburgo dove domani andrà in scena l'andata dei playoff di Europa League