Roma, la macchia dei cori contro Napoli nella grande serata dell'Olimpico

ROMA - La macchia sono stati i cori contro Napoli, ben chiari nel corso del secondo tempo. Per il resto, all’Olimpico, sono state più le emozioni positive di quelle negative. Quando tutti pensavano che i Fedayn non sarebbero entrati allo stadio, lasciando i seggiolini vuoti nella parte alta della Sud, loro invece sono entrati sulle note di “Mai sola mai”. La musica si è abbassata, coperta dagli applausi scroscianti e dai cori di tutti gli altri tifosi. In particolare quelli della Sud che non hanno voluto lasciare soli i loro fratelli nel momento peggiore. Il 4 febbraio erano stati rubati gli striscioni storici, sabato scorso erano stati bruciati nella curva della Stella Rossa a Belgrado: un’era che si è chiusa. Se potrà aprirsene un’altra nessuno può saperlo, ma certo ieri sera tutto l’Olimpico si è stretto intorno a uno dei gruppi storici del tifo. Romanista e italiano.