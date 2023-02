ROMA - Pietro Berardi e il suo auspicio sul futuro di José Mourinho. "La mia convinzione è che anche l'anno prossimo Mourinho sarà allenatore della Roma". Così il Ceo giallorosso ha parlato ai tifosi nel corso dell'evento "I nostri primi 20 anni" del Roma Club Montecitorio. "Con Mourinho - ha aggiunto Berardi - siamo a metà contratto, un anno e mezzo, lui è molto determinato soffre per la As Roma per raggiungere il risultato".