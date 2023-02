Roma-Salisburgo 2-0 diretta: raddoppia Dybala

È il ventiquattresimo sold out dell'Olimpico da quando è arrivato Mourinho . E il tecnico si aspetta di vederlo caldissimo. La Roma questa sera affronta il ritorno dei playoff di Europa League cercando una vittoria che possa portarla agli ottavi. Si riparte dall'1-0 dell'andata a favore degli austriaci: i giallorossi sono chiamati alla rimonta per proseguire il cammino europeo.

21:39

39'- La Roma raddoppia

Raddoppia la Roma con una grandissima azione! Pellegrini serve sulla fascia una grande palla per la progressione di un imprendibile Spinazzola sulla fascia che salta il suo avversario e mette il pallone per il sinistro di Dybala che non dà scampo a Kohn. Roma-Salisburgo 2-0

21:33

33' - Segna la Roma. gol di Belotti

La Roma passa in vantaggio e mette in pari il risultato nella doppia sfida. Progressione sulla sinistra di Spinazzola, cross in area piccola e colpo di testa di Belotti che batte Kohn. Roma-Salisburgo 1-0

21:32

32' - Kohn para anche il tiro di Pellegrini

Botta di Pellegrini dal limite dell'area di rigore, Kohn sempre attento su tuffa e riesce a respingere lateralmente il tiro. Ci arriva Zalewski che prova un tiro cross sul secondo palo sul quale non riesce a mettere la gamba Dybala.

21:24

24' - Il Salisburgo sfiora l'autogol

Altra occasione per la Roma. Cross dalla destra di Zalewski sporcato da un difensore avversario: il pallone cambia la traiettoria e finisce quasi all'angolino della porta del Salisburgo. Provvidenziale ancora una volta Kohn che in tuffo smanaccia e spedisce la sfera fuori.

21:22

22' - Ibanez dalla distanza

Tante azioni della Roma ma pochi tiri verso la porta del Salisburgo. Ci ha provato allora Ibanez da 30 metri con un potente destro che non è terminato di molto dalla distanza.

21:13

13' - Occasione Salisburgo

Un'occasione anche per gli ospiti. Campanile in area di rigore, Mancini viene anticipato da Kjærgaard che in sforbiciata non trova la porta.

21:09

9' - Traversa per la Roma con Dybala

Incredibile Roma. Calcio d'angolo battuto da Pellegrini, sponda di Ibanez per Dybala che da posizione defilata schiaccia col mancini trovando però la deviazione in extremis di Kohn. Il pallone torna a Dybala che di testa riesce a superare il portiere ma trovando sempre la traversa. Incredibile doppia azione per la Roma.

21:04

4' - Ammoniti Ibanez e Pellegrini

Lancio lungo del Salisburgo per cercare Okafor: Ibanez lo trattiene a 30 metri dalla porta e l'arbitro lo ammonisce. Pellegrini cerca spiegazioni da Vincic che estrae il giallo anche verso il capitano.

21:03

3' - La Roma parte forte

Baricentro alto e tanta intensità: la Roma parte subito forte - sostenuta dall'Olimpico - per cercare la rete del ventaggio.

21:00

1' - Comincia la partita

Via alla gara di ritorno dei play off di Europa League! Si parte dall'1-0 dell'andata per il Salisburgo. Primo pallone battuto dalla Roma di Mourinho.

20:35

Smalling: Spero di rimanere alla Roma per più stagioni"

Le parole di Chris Smalling ai microfoni di Sky: "Sono molto fiducioso di rimanere alla Roma. Ora sono concentrato sulla partita. Ho un'opzione per rinnovare per un anno, ma spero di rimanere per più stagioni".

20:30

Tiago Pinto: "Roma in crescita, ma serve tempo"

Le parole del general manager Tiago Pinto ai microfoni di Sky.

C’è differenza tra chi ha abitudine a giocare la Champions e chi no? Loro hanno fatto un tiro e un gol, hanno qualcosa in più?

“Io penso che anche noi, grazie all’esperienza di Mourinho, sappiamo che in Europa non si deve sbagliare. Abbiamo fatto una buona partita, loro hanno fatto un tiro e un gol. Più si va avanti e più l’attenzione deve essere alta. Oggi speriamo di essere più fortunati”.

Dybala titolare è un rischio calcolato?

“È un rischio più per il Salisburgo che per noi. I titolari sono importanti, ma anche chi entrerà dalla panchina sarà importante”.

Come vede la squadra?

“Io la vedo in crescita. Quando parliamo di tempo, parliamo di questo. Abbiamo sei punti in più in campionato rispetto all’anno scorso e siamo in Europa League. Domenica abbiamo cambiato 5-6 giocatori e abbiamo vinto. Questo è un esempio della nostra crescita e di come siamo cambiati”.

20:15

Roma e Salisburgo in campo

Le due squadre sono scese in campo per il riscaldamento: boato dell'Olimpico all'ingresso dei giallorossi.

20:00

Roma, tutte le possiblità per qualificarsi

Ecco cosa serve alla Roma per qualificarsi agli ottavi di finale

19:45

Roma-Salisburgo, le formazioni ufficiali

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Belotti.

A disp.: Boer, Svilar, Karsdorp, Abraham, Llorente, Celik, Camara, Kumbulla, Wijnaldum, Bove, Volpato, El Shaarawy.

All. José Mourinho

SALISBURGO (4-3-1-2): Kohn; Dedic, Solet, Bernardo, Ulmer; Kjaergaard, Gourna-Dou, Seiwald; Capaldo; Adamu, Okafor.

A disp.: Walke, Stejskal, Van Der Brempt, Onguéné, Baidoo, Koita, Sucic, Sesko, Forson, Gloukh.

All. Matthias Jaissle

19:30

Il messaggio della Curva Sud ai Fedayn

La Curva Sud a Piazza Mancini ha mandato un messaggio di vicinanza ai Fedayn. Sullo striscione si legge: "L'amicizia rende i successi più belli e le avversità più lievi. Sempre con voi!"