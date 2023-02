Nuovo tatuaggio per Zaniolo: ecco cosa si è scritto per l'addio alla Roma

In attesa del debutto ufficiale in campionato, sta iniziando l'avventura di Nicolò Zaniolo al Galatasaray . L'ormai ex Roma ha debuttato in amichevole contro l'Alanyaspor, entrando nella ripresa e trovando la prima rete con la sua nuova squadra. Zaniolo sembra essersi messo alle spalle il brutto periodo vissuto nel mese di gennaio , come testimoniato anche dal suo nuovo tatuaggio apparso proprio dopo l'addio al club giallorosso.

Zaniolo, il nuovo tatuaggio dopo l'addio

Sul collo dell'ormai ex numero 22 giallorosso è infatti apparsa la frase: "Believe in yourself" ovvero "Credi in te stesso". Un dettaglio che non è sfuggito ai tifosi e che sembra un chiaro riferimento ai suoi ultimi momenti vissuti con la Roma prima del trasferimento in Turchia.