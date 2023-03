Roma, i precedenti con Serra: non solo l'espulsione di Mourinho

Continua a far discutere quanto successo durante Cremonese-Roma , con l'espulsione di Mourinho e le sue parole durissime contro il quarto uomo Marco Serra . Lo Special One, che ha ricevuto una squalifica di due giornate, si è espresso così nel post-partita: "Non ha l'onestà di dirgli cosa mi ha detto, come mi ha trattato e cosa ha generato la mia reazione". Questa con Mourinho non è l'unica polemica dei giallorossi contro Serra. Esistono, infatti, due precedenti che hanno fatto ugualmente infuriare la Roma.

Il precedente nel 2012

L'8 febbraio 2012 c'è il primo "scontro" tra la Roma e Serra come arbitro, con la Primavera di Alberto De Rossi. I giallorossi sono impegnati nella fase a gironi del torneo di Viareggio contro il Santos Laguna. La partita finisce 2-0 per i messicani, con la squadra giallorossa furiosa per la direzione arbitrale: la Roma chiude la partita in 9, con le espulsioni (ritenute eccessivamente severe) di Sabelli e Politano.

Mourinho e il quarto uomo: l'Aia spiega la situazione degli audio

Il precedente nel 2015

Nuove polemiche tra Serra e i giallorossi tre anni dopo, nel 2015, sempre al torneo di Viareggio. Stavolta la Roma Primavera sfida l'Inter per accedere alla finale del torneo. A vincere sono i nerazzurri per 4-0, ancora una volta con numerose polemiche sulle decisioni arbitrali. I giallorossi di De Rossi finiscono addirittura in 8 uomini, con ben 3 espulsioni. Di queste due arrivano nel finale, rossi a Soleri e al portiere Pop per doppia ammonizione. La più grave, capace di condizionare il resto della partita, è per Marchizza (66') che viene espulso per un fallo al limite dell’area che il direttore di gara punisce anche con un calcio di rigore per i nerazzurri.