Diretta Mourinho in conferenza stampa: le parole dopo Roma-Juve LIVE

Festa Roma all'Olimpico. Grazie ad un gol di Mancini nel secondo tempo, la squadra di Mourinho batte la Juve e sale al quarto posto in classifica agganciando il Milan. Dopo la clamorosa sconfitta di Cremona e le polemiche per l'espulsione di Mourinho e la squalifica sospesa, ecco le parole del tecnico portoghese al termine della sfida contro i bianconeri.

Mourinho: "L'Europa League sembra la Champions"

Ora c'è la sfida alla Real Sociedad: "L'Europa League sembra la Champions, mentre la Conference dell'anno scorso aveva un livello più alto di quella attuale. Giovedì servirà l'atteggiamento giusto. Il problema è che non sai mai com'è la Roma. Dobbiamo essere consapevoli dei nostri limiti. Se ne sei consapevole giochi al 100% per portare a casa il risultato. Noi sappiamo che in una partita secca possiamo fare risultato contro chiunque".

Mourinho e la frase su Allegri

Il portoghese su Allegri e la Juve: "Ho un ottimo rapporto con Max, la battuta arriva sempre via sms o tramite qualche amico comune ma adesso devo rispettare il suo momento di tristezza. Mi piace molto la sua squadra e sono felice della distanza in classifica. La Juventus è una minaccia anche con la penalizzazione".

Mourinho: "Rui Patricio è stato importante"

L'analisi della gara: "La Roma ha vinto perché i giocatori sono stati bravi e hanno fatto il 100%. L'ha vinta l'atteggiamento dei giocatori. La squadra di Max sta crescendo tanto. Era importante avere un po' palla noi e abbassare un po' di gente. Loro hanno più gamba e intensità. Noi con un blocco compatto, abbiamo difeso molto bene. Rui Patricio ha fatto qualche miracolo ed è importante".

Mourinho: "Sono felice, ma a Cremona..."

Il commento del tecnico: "Dopo la partita di oggi ho ancora più rimpianti per la sconfitta con la Cremonese. Sono felice per la vittoria, ma non ho ancora digerito il risultato di Cremona. Dobbiamo essere consapevoli dei nostri limiti, ma quando giochiamo partite serie possiamo fare bene contro chiunque".

Tra poco le parole di Mourinho

Dopo la vittoria di stasera e il cartellino rosso di Cremona, c'è grande attesa per le dichiarazioni del tecnico portoghese al termine della partita contro la Juve.

Finisce la partita: la Roma batte 1-0 la Juve

Si chiude il match dopo otto minuti di recupero. La Roma supera la Juve con un gol di Mancini nel secondo tempo.

