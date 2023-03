Olimpico sempre sold out, il video dell'inno fa impazzire il web

Ormai da un anno lo stadio Olimpico, quando gioca la Roma in casa, è sempre sold out (si è arrivati a quota 25). Un'esplosione di romanismo e appartenenza che, in Italia, ha pochi eguali, per questo non c'è da stupirsi se sono diventate virali le immagini - e il suono - di un video in cui si sente, dall'alto, il boato dei tifosi al momento del "Roma, Roma, Roma" dell'inno di Venditti.