Auguri "Grazie Roma": l'inno di Venditti registrato 40 anni fa

"Dimmi cos'è" e nasce l'empatia

Quello cantato da Venditti, che registrò senza avere la certezza che la Roma avrebbe finalmente vinto il suo secondo scudetto e che compose addirittura molto prima, nel novembre dell'82, si rivelò un qualcosa di "superiore", un componimento, in musica e parole, capace di travalicare anche le rivalità tifose, per diventare un'esegesi della passione sportiva, che ancora oggi non trova eguali nel mondo, se non per il mitico "You'll never walk alone" del Liverpool, che il fato troverà comunque il modo di incrociare con la storia giallorossa. E' lo stesso Venditti a confessare lo stato di "trance" nel quale compose "Grazie Roma", nel suo libro "L'importante è che tu sia infelice" edito nel 2009 : "Avevo la percezione che mi stesse capitando qualcosa di meraviglioso e scoprii che si può piangere di gioia. Era una canzone in cui finalmente non mi prendevo in giro. Non ero stato attento alle parole, al modo di esprimere la mia angoscia, ma l’avevo cavalcata e le parole erano uscite da sole, vere. È meraviglioso ancora oggi cantarla".