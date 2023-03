Roma-Real Sociedad diretta: ora LIVE la partita di oggi

La Roma è pronta per la serata europea. Questa sera la squadra di José Mourinho sfida la Real Sociedad nella gara d'andata degli ottavi di Europa League. Partita da vincere per la Roma che la prossima settimana sarà impegnata contro gli spagnoli in trasferta. Priva di Ibanez, fuori per squalifica, il tecnico si affiderà a Diego Llorente in difesa, ex del match.

18:07

La Roma in campo per il riscaldamento

Olimpico già caldissimo per l'ottavo di finale di Europa League. La squadra in campo per il riscaldamento acclamata dai 60mila tifosi sugli spalti.

17:40

Totti risponde alla Real Sociedad

Lo sbarco nella capitale della Real Sociedad è stato introdotto da una vignetta pubblicata sui social spagnoli, molto apprezzata dai tifosi romanisti: "Da bambino non sognavo di fare il calciatore, sognavo di giocare nella squadra della nostra vita". La didascalia (in italiano) dell’immagine omaggia le due bandiere delle rispettive squadre: da una parte Francesco Totti, dall’altra Xabi Prieto che indicano i loro stemmi sulla maglia, con la scritta “Fedeltà” alle loro spalle. Oggi Totti ha risposto alla vignetta con un "Forza Roma".

17:20

La Roma è arrivata allo stadio

Grande festa fuori dall'Olimpico per l'arrivo del pullman della Roma.

17:15

Roma-Real Sociedad, le formazioni ufficiali

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Karsdorp, Cristante, Matic, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Abraham.

A disp.: Boer, Svilar, Belotti, Celik, Camara, Kumbulla, Wijnaldum, Spinazzola, Bove, Zalewski, Volpato, Tahirovic.

All. José Mourinho

REAL SOCIEDAD (4-3-1-2): Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, D. Rico; Merino, Illaramendi, Zubimendi; David Silva; Kubo, Sorloth.

A disp.: Zubiaurre, Sola, Barrenetxea, Fernandèz, Oyarzabal, Cho, Munoz, Guevara, Navarro, Pacheco, Turrientes, Mèndez.

All. Imanol Alguacil

16:45

Roma-Real Sociedad, le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.

All. Mourinho.

Real Sociedad (4-3-1-2): Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Rico; Mendez, Zubimendi, Merino; Kubo; Oyarzabal, Fernandez.

All. Alguacil.

16:30

Roma, il fattore Olimpico

La Roma ha perso solo due delle sue ultime 33 partite in casa nelle principali competizioni europee (24V, 7N), entrambe le sconfitte contro squadre spagnole (2-0 vs Real Madrid nel novembre 2018 e un 2-1 vs Real Betis in questa Europa League).

Stadio Olimpico - Roma