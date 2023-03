Mourinho e il caso Serra, in diretta la decisione sulla squalifica: gli aggiornamenti LIVE

ROMA - Mentre la Procura della Figc ha notificato all'arbitro Marco Serra, quarto uomo di Cremonese-Roma, l'avviso di conclusione delle indagini annunciandogli così il deferimento per violazione dell'articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva e del Codice deontologico degli associati Aia per quanto successo con José Mourinho, oggi (venerdì 10 marzo) il tecnico portoghese conoscerà invece il suo destino riguardo le due giornate di stop rimediate dopo l'espulsione dello Zini. Nel pomeriggio (ore 14.30) infatti si riunirà la Corte federale d’appello che deciderà sulla squalifica dello 'Special One', dopo il ricorso della Roma che ha presentato atti che confermano il labiale e il comportamento di Serra contestato dai giallorossi. lo 'SPecial One' spera di essere in panchina sia contro il Sassuolo sia contro la Lazio e a Trigoria filtra ottimismo per la riabilitazione totale dell'allenatore. Segui gli aggiornamenti in diretta...