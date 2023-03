Diventare Mourinho, domani doppia presentazione del libro di Ivan Zazzaroni: tutti i dettagli

Doppia presentazione domani di "Diventare Mourinho", il libro di Ivan Zazzaroni dedicato all'allenatore della Roma. "Vi racconto il fenomeno Mou", ha detto il direttore del Corriere dello Sport in un'intervista a La Voce di Rovigo e così farà sabato 11 marzo in una doppia presentazione. Il primo incontro sarà a Porto Tolle, in Sala della Musica, alle ore 17.30 e il moderatore sarà Lorenzo Zoli, mentre il secondo incontro sarà a Canda alle ore 21 e il moderatore sarà Pier Francesco Bellini. Appuntamento nella sala della comunità Don Ravara in piazza Dante Alighieri.