Roma, Belotti è stato operato alla mano: quando potrà tornare in campo

C'è Lorenzo Pellegrini, che vuole fare di tutto per rientrare già giovedì contro la Real Sociedad nonostante i 30 punti in testa. E c'è anche Andrea Belotti, operato alla mano, che non si arrende alla possibilità di doversi fermare di nuovo, proprio adesso che stava trovando fiducia e convinzione. Per questo l'attaccante, con un tutore, vuole provare ad esserci, se non in Europa League, almeno per il derby. Intanto, oggi è stato operato.