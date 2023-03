Roma-Sassuolo 0-0 diretta: ora LIVE la partita di oggi

La Roma cerca la terza vittoria consecutiva tra campionato ed Europa League per chiudere al meglio la settimana dopo i successi contro Juventus e Real Sociedad . La squadra giallorossa sfida all'Olimpico il Sassuolo di Dionisi. Non ci sarà Mourinho , squalificato per due giornate, né Pellegrini e Belotti infortunati.

18:10

9' - Ammonito Smalling

Subito ammonizione per la Roma. Chris Smalling viene ammonito da Fabbri per un colpo di mano: il difensore si trova il pallone tra la pancia e il braccio e trattiene il pallone. L'arbitro non ha avuto dubbi: proteste invece della panchina giallorossa.

18:07

7' - Abraham vicino al gol

Occasione per la Roma. Dalla destra lancio in area di Zalewski, Abraham stoppa di petto e al volo prova la conclusione terminata di poco al lato della porta del Sassuolo.

18:01

1' - Comincia la partita

Comincia la partita con la Roma subito in avanti e il primo tentativo di Wijnaldum parato da Consigli.

18:55

Roma, striscioni e panolada per Mourinho

La protesta dell'Olimpico contro la squalifica di Mourinho. Tre striscioni tra Curva Sud e Tribuna Tevere: "Con Mourinho a difesa della Roma", "Chiunque difende i colodi di Roma è nostro alleato. Daje Mourinho", "Più colpite più combatteremo. In campo 11 Mourinho". Poi la panolada della tribuna Tevere e Monte Mario in sostegno del tecnico.

17:50

Tutto lo stadio per Mourinho

Lo speaker all'annuncio delle formazioni ha voluto menzionare anche lo squalificato Mourinho: "Anche se non è in panchina, il nostro tecnico è ovunque: facciamoci sentire per lui". E all'annuncio del nome, tutto lo stadio ha risposto tre volte con "Mourinho".

17:35

Roma, prima da capitano da titolare per Smalling

Prima volta da capitano da titolare per Chris Smalling. Senza Pellegrini e Mancini, la fascia al braccio è spettata al difensore.

17:25

Roma e Sassuolo in campo

Le due squadre sono in campo per il consueto riscaldamento pre partita.

17:15

Roma-Sassuolo, scambio di saluti tra Pinto e Carnevali

Uno scambio di saluti che sa tanto di "arrivederci, al prossimo mercato". Tiago Pinto e Carnevali si sono salutati nel pre partita a bordocampo: sorrisi e una stretta di mano tra i due che hanno trattato a lungo il trasferimento di Frattesi e di alcuni giovani della Roma.

17:00

Roma-Sassuolo, le formazioni ufficiali

ROMA(3-5-2): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Zalewski, Matic, Bove, Wijnaldum, Spinazzola; El Shaarawy; Abraham.

Allenatore: Mourinho (squalificato, in panchina Foti).

A disposizione: Svilar, Boer, Karsdorp, Keramitsis, Mancini, Celik, Camara, Tahirovic, Bove, Pisilli, Faticanti, Volpato, Dybala.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Ferrari, Tressoldi, Rogerio; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Pinamonti, Laurienté.

Allenatore: Dionisi.

A disposizione: Russo, Pegolo, Zortea, Erlic, Obiang, Muldur, Alvarez, Harroui, Ceide, D’Andrea, Thorsvedt, Defrel, Marchizza, Bajrami.

Arbitro: Fabbri (Ravenna).Assistenti: Capaldo-Prenna. IV Uomo: Giua. VAR: Pairetto. AVAR: Nasca

16:45

Roma, l'iniziativa dei tifosi per Mourinho

La conferma dei 2 turni di stop del tecnico ha unito il mondo giallorosso: contro il Sassuolo ci sarà un’atmosfera particolare LEGGI TUTTO

16:30

Roma-Sassuolo, le probabili formazioni

ROMA(3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Matic, Wijnaldum, Spinazzola; Dybala, El Shaarawy; Abraham.

Allenatore: Mourinho (squalificato, in panchina Foti).

A disposizione: Svilar, Boer, Karsdorp, Keramitsis, Kumbulla, Celik, Camara, Tahirovic, Bove, Pisilli, Faticanti, Volpato.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogerio; Frattesi, Obiang, Henrique; Berardi, Defrel, Laurienté.

Allenatore: Dionisi.

A disposizione: Russo, Pegolo, Lopez, Muldur, Alvarez, Harroui, Ceide, D’Andrea, Thorsvedt, Ferrari, Pinamonti, Marchizza, Bajrami.

16:15

Roma, svolta Dybala

L’unica delle tre triplette di Paulo Dybala in Serie A senza nemmeno un gol su rigore è stata contro i neroverdi il 17 settembre 2017 (Sassuolo-Juventus 1-3); l’attaccante della Roma non ha partecipato ad alcuna rete nelle ultime due presenze e da inizio 2023 non è mai rimasto tre gare di fila senza gol o assist in Serie A.

16:00

Roma, il gol è di casa

La Roma ha trovato la rete nelle ultime 12 gare in Serie A e non registra una serie realizzativa più lunga in campionato sotto la guida di un singolo allenatore dalle ultime 21 partite della gestione Spalletti (dicembre 2016-maggio 2017).

Stadio Olimpico - Roma