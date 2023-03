Marash Kumbulla ha capito subito di averla fatta grossa, con il calcio dato a Berardi, ma al tempo stesso ha provato a far cambiar idea all'arbitro Fabbri spiegando le sue ragioni. Le telecamere, infatti, lo hanno inquadrato mentre era ben chiaro cosa stesse dicendo al direttore di gara: "Mi ha dato un calcio prima lui e dai al rosso a me?". L'arbitro, però, non ha voluto sentire ragioni e ha confermato, dopo il Var, la sua decisione: espulsione e rigore per il Sassuolo.