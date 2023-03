ROMA - Roma-Sassuolo senza Pellegrini e Mancini, quindi fascia da capitano vacante. A indossarla al braccio per la prima volta da titolare è Chris Smalling. Il difensore inglese di 33 anni per la prima volta in questi quattro anni indossa la fascia da capitano da titolare. Un bel momento per Smalling che spera di vincere per il suo esordio da capitano all'Olimpico.