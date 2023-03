Foti e il retroscena sull'arbitro rivelato ai tifosi: le frasi "rubate" dopo Roma-Sassuolo

ROMA - La squalifica per due giornate di Mourinho ha frenato indirettamente anche Salvatore Foti, vice allenatore della Roma che ieri è andato in panchina al posto del tecnico portoghese. Ma la sfida contro il Sassuolo non è stata affatto tranquilla, con l’episodio dell’espulsione di Kumbulla che ha ulteriormente acceso gli animi in casa giallorossa. Al termine della partita, i tifosi hanno atteso i protagonisti all’uscita, e non sono mancati i commenti sull’operato dell’arbitro Fabbri.