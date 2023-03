Roma, Fuzato fa magie in Spagna. E a fine stagione ecco quanti soldi potrebbero arrivare

Daniel Fuzato, ex portiere della Roma che da questa stagione gioca in Spagna, sta facendo talmente tanto bene che, su di lui, ci sono club portoghesi, spagnoli e italiani. Sembra che siano disposti a investire cifre importanti che farebbero felici l' Ibiza , il suo attuale club, che lo ha preso a parametro zero, ma anche la Roma . Pinto, infatti, come fa quasi sempre, ha mantenuto una sorta di controllo sul giocatore : se lascerà La LigaSmartBank, cioè la serie B spagnola, la Roma incasserà il 30% della cifra di cessione . Almeno un paio di milioni, stando a quanto viene valutato oggi Fuzato. Di lui, nonostante i risultati non brillanti della sua squadra (è penultima) si parla benissimo, tanto che il quotidiano As gli ha dedicato un articolo sottolineando proprio le sue parate e la sua crescita.

Fuzato, che crescita in Spagna

Si legge, infatti, su As: "Il portiere brasiliano si è fatto notare fin dall'inizio della stagione ed è il secondo portiere che para di più nella categoria con 93 interventi in 31 partite. Fuzato, arrivato dalla Roma la scorsa estate, ha giocato tutte le partite di campionato e le sue prestazioni sono state decisive in molte di esse . Senza andare troppo dietro ci sono le ultime due: grazie alle sue parate ha permesso alla sua squadra di fare punti. Ha parato anche un rigore, ma nella memoria dei tifosi c'è la quadrupla parata che ha realizzato nella partita contro il Racing Santander , l'8 dicembre, che ha tenuto in vita la sua squadra. Tutta una dimostrazione di tecnica e riflessi di un Fuzato che dal suo arrivo è in ascesa". Per questo, scrive ancora il quotidiano spagnolo, ha attirato l'interesse di molti: "Il nome di Fuzato è venuto alla ribalta nell'ultimo mercato invernale come uno di quelli che potevano portare a una cifra milionaria . Senza fare nomi, il direttore sportivo, Miguel Ángel Gómez ha rivelato settimane fa in una conferenza stampa di aver ricevuto offerte milionarie per diversi calciatori . Fuzato sembra chiaramente essere uno di loro. Se l'Ibiza non resterà in seconda divisione la sua permanenza appare molto complicata ma, intanto, è uno dei leader della squadra".