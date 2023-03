Roma, allenamento speciale: ecco chi indossa il caschetto di Pellegrini

Dopo l'ok ricevuto dai medici per la ripresa degli allenamenti con il caschetto protettivo , Pellegrini punta il match di ritorno di Europa League contro la Real Sociedad . Il capitano giallorosso aveva rimediato un brutto infortunio alla testa nel match dell'andata all'Olimpico contro gli spagnoli che gli era costato 30 punti di sutura. La protezione indossata dovrebbe evitare qualunque tipo di rischio per il numero 7 e qualcuno ha voluto " provarsela "...

Gianluca Mancini indossa il caschetto di Pellegrini

La mattinata di rifinitura giallorossa, in vista del match di ritorno di Europa League, ha mostrato un clima di concentrazione generale per rimediare alla sconfitta in campionato subita contro il Sassuolo. A stemperare la tensione c'è Gianluca Mancini che ha voluto indossare il caschetto protettivo di Lorenzo Pellegrini