I tifosi della Roma omaggiano Carlo Mazzone. Nel giorno del compleanno dell'ex allenatore giallorosso, che compie oggi 86 anni, e nel giorno della festa del papà, i tifosi giallorossi, in Curva Sud, gli dedicano uno striscione firmato "Roma", uno dei gruppi principali. Questo il testo dello striscione: "Non bisogna solo vincere per essere ricordato. Dal tuo popolo sarai sempre omaggiato. Auguri Sor Carletto, simbolo di tutti i papà romanisti".