Derby, rissa tra Pedro e la panchina della Roma. E Tare scende in campo! FOTO

Succede tutto nei minuti finali del primo tempo. Panchina della Roma, rimessa per la Lazio, Pedro si avvicina per prendere il pallone, Nuno Santos, preparatore dei portieri romanista e uomo più vicino a Mourinho (squalificato) gli dice qualcosa, lo spagnolo reagisce. Ex di turno, era stato messo fuori rosa a Trigoria proprio con l'arrivo di Mou. Vecchie ruggini non dimenticate che scatenano una rissa: la panchina della Lazio parte in massa, i giocatori idem, sono minuti davvero concitati e l'arbitro Massa fatica non poco a riportare la calma. Ci riesce non prima di aver espulso Nuno Santos e Marco Ianni, assistente tecnico di Sarri. Vecchie ruggini anche in questo caso: quando Sarri allenava il Chelsea e Mourinho lo United Ianni litigò con il tecnico portoghese.