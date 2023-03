Totti e l'aneddoto sull'arbitro del suo esordio: il racconto è toccante

ROMA - Ricordi che affiorano a trent’anni di distanza. L’esordio in Serie A è una di quelle emozioni che non si dimenticano facilmente: ogni dettaglio resta stampato nella mente. Ed è stato così anche per l’ex capitano della Roma Francesco Totti che martedì scorso ha celebrato il trentesimo l’anniversario del proprio esordio in Serie A contro il Brescia. In pochi ricordano l’arbitro di quella partita del 28 marzo 1993, ma Totti non lo ha mai dimenticato.