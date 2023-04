Roma, tre giocatori hanno rinnovato il contratto

ROMA - La politica della Roma è chiara: non annunciare i rinnovi di contratto durante la stagione, soprattutto quando i risultati sono altalenanti e bisogna mantenere la concentrazione sul campo. Ma negli ultimi mesi il club ha deciso di estendere i contratti a tre giocatori che si avvicinavano alla scadenza: Bryan Cristante, Marash Kumbulla e Pietro Boer. I primi due hanno firmato fino al 2027, il giovane portiere fino al 2026. Se il rinnovo del centrocampista è dovuto prettamente ai suoi risultati sportivi, quello di Kumbulla è invece determinato da più situazioni. La prima naturalmente la giovane etá e le sue potenzialità. Ma anche il forte interesse di diversi club di Serie A che in estate cercheranno di prenderò in prestito per una stagione: in questo caso il rinnovo è scontato per evitare di avvicinarsi alla scadenza.