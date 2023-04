Roma-Sampdoria diretta 0-0: ora LIVE la partita di oggi

Tutto pronto allo stadio Olimpico (sold out) per la sfida tra la Roma di Mourinho e la Sampdoria del suo ex giocatore, e amico, Stankovic. Calcio d'inizio alle ore 18.

18:35

36'-Palo di Wijnaldum

Roma sfortunata: splendido tocco sotto di Matic, Wijnaldum si inserisce e colpisce il palo a portiere battuto

18:30

30'-LLorente vicino al gol

Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Llorente impegna Ravaglia, ma si resta fermi sullo 0-0

18:26

26'-Gabbiadini pericoloso su punizone

Punizione per la Sampdoria per tocco di mano di Llorente al limite dell'area: Gabbiadini trova il varco giusto, Rui Patricio blocca in due tempi

18:11

11'-Ammonito Murillo

Ammonito anche Murillo per un fallo su Dybala

18:07

7'-Dybala col sinistro, Abraham rischia

Dybala col sinistro non impegna il portiere della Sampdoria. Abraham nervoso: rischia un rosso per un pestone a Rincon, poi viene ammonito per un altro fallo su Murillo.

18:02

2'-Destro di ElSha, Ravaglia para

Destro a giro di Stephan El Shaarawy, Ravaglia blocca senza problemi

18:00

1'-Si comincia, Friedkin in tribuna

E' iniziata Roma-Sampdoria. In tribuna all'Olimpico anche il presidente Dan Friedkin e suo figlio Ryan

17:59

Pellegrini torna sul derby

A Dazn anche le parole del capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini, che torna sul derby perso

17:56

Mourinho parla delle tante assenze

Mourinho a Dazn parla delle tante assenze della Roma: LEGGI QUI LE SUE PAROLE

17:53

Terminato il riscaldamento, è il momento degli inni

Terminato il riscaldamento delle due squadre, all'Olimpico, sotto la pioggia, è il momento degli inni

17:42

All'Olimpico c'è anche Rocchi

Allo stadio Olimpico c'è anche il designatore degli arbitri Rocchi (LEGGI QUI I DETTAGLI)

16:54

Roma-Sampdoria, la formazione ufficiale di Mourinho: difesa a 4 e Abraham

Questa, invece, la formazione ufficiale della Roma (4-2-3-1) : Rui Patricio; Zalewski, Smalling, Llorente, Spinazzola; Matic, Wijnldum; Dybala, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham.

16:51

Roma-Sampdoria, la formazione ufficiale di Stankovic

Questa la formazione ufficiale della Sampdoria (3-4-2-1): Ravaglia; Amione, Murillo, Zanoli; Augello, Rincon, Winks, Leris; Cuisance, Djuricic; Gabbiadini.

16:45

Roma-Sampdoria, tutto pronto all'Olimpico

Torna la Serie A allo stadio Olimpico: la Roma di Mourinho affronta la Sampdoria di Stankovic. Previsti oltre 60mila spettatori.

Stadio Olimpico, Roma