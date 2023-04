Roma, dalla curva Sud un messaggio alla Lazio: ecco cosa è successo

ROMA - Anche la Roma tira in ballo Shakespeare, e lo fa come sfottò nei confronti della Lazio. La Curva Nord infatti nell'ultimo derby vinto dai biancocelesti 1-0 con il gol di Zaccagni aveva esposto una coreografia citando il celebre scrittore inglese. "Noi pochi, noi felici pochi, noi manipolo di fratelli": la frase rimanda all'Enrico V di Shakespeare e in particolare al discorso nel giorno di San Crispino, quando gli inglesi, nonostante fossero molti di meno, ebbero la meglio sull'esercito francese.